Kitajska delegacija SAZU podarila umetniško repliko Hallersteinovega astronomskega instrumenta

Ljubljana, 28. januarja - Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) so danes obiskali predstavniki Kitajske akademije znanosti, ki so SAZU izročili umetniško repliko astronomskega instrumenta. Gre za repliko ekvatorialne obročaste krogle, zvezdnega opazovalnika, ki ga je načrtoval in izdelal astronom slovenskega rodu Ferdinand Avguštin Hallerstein.