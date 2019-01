Laška občina objavila natečaj za ureditev mestnega jedra

Laško, 28. januarja - Laška občina je skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavila natečaj za izbiro najprimernejše strokovne rešitve za ureditev starega mestnega jedra. Gre za ureditev dela Trubarjevega in Savinjskega nabrežja pred hotelom Savinja, dela Mestne, Kidričeve in Trubarjeve ulice ter dela Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga.