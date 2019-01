V bombnem napadu na cerkev na Filipinih več deset smrtnih žrtev

Manila, 27. januarja - V bombnem napadu na katoliško katedralo na jugu Filipinov je danes umrlo najmanj 27 ljudi, še več deset je bilo ranjenih. Do napada je prišlo nekaj dni po referendumu, na katerem so prebivalci večinsko muslimanske regije glasovali za večjo avtonomijo, poroča britanski BBC. Odgovornost je prevzela Islamska država (IS).