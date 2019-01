V Auschwitzu ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta položili cvetje

Oswiecim/Berlin, 27. januarja - Preživeli so danes na prizorišču nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz na Poljskem položili cvetje pri zidu, kjer so izvajali usmrtitve. Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta so po svetu opomnili pred porastom antisemitizma in pozvali k ohranjanju spomina na žrtve.