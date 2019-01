Slovenija glede Venezuele podpira izjavo EU

Ljubljana, 27. januarja - S slovenskega ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) so sporočili, da se Slovenija v celoti pridružuje sobotni izjavi visoke predstavnice EU Federice Mogherini o razmerah v Venezueli. Ta izjava poziva k izvedbi svobodnih, transparentnih in poštenih predsedniških volitev v skladu z mednarodnimi demokratičnimi standardi in venezuelskim ustavnim redom.