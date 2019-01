Snežne skulpture letos v Črni na Koroškem

Črna na Koroškem, 26. januarja - Snegu in domišljiji, spodbujeni z legendo o kralju Matjažu, so se danes predali graditelji snežnih skulptur na prireditvi 27. Gradovi kralja Matjaža. Skulpture so letos prvič gradili na Matevžavih travnikih pod stadionom v Črni na Koroškem, kjer je okoli 40 ekip ves dan gradilo predvsem gradove, nekaj pa se jih je odločilo tudi za druge motive.