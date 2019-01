V EU načelni dogovor o novih pravilih za očetovski in starševski dopust

Bruselj, 26. januarja - Pogajalci institucij EU so minuli teden dosegli načelni dogovor o novih pravilih za očetovski in starševski dopust, ki naj bi zagotovil več enakopravnosti žensk in moških na trgu dela. Uvaja evropski minimalni standard, da je očetu ob rojstvu otroka zagotovljenih najmanj deset dni dopusta z enakim nadomestilom kot v primeru bolezni.