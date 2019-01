Policija pridržala sedem ljudi zaradi incidenta v bolnišnici v Zagrebu

Zagreb, 25. januarja - Hrvaški kriminalisti so pridržali sedem oseb zaradi incidenta v bolnišnici za pljučne bolezni v Zagrebu. Tam so napadli medicinsko osebje, potem pa tudi policiste, ki so prišli posredovat v bolnišnico. Domnevni razlog nasilja je bil bes zaradi smrti enega izmed članov družine napadalcev.