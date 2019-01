Hišni sindikat ministrstva za kulturo Šarca zaprosil za menjavo ministra

Ljubljana, 25. januarja - Sindikalni vodja na ministrstvu za kulturo Gregor Lesjak je za STA povedal, da je hišni sindikat poslal pismo predsedniku vlade Marjanu Šarcu in prosil za zamenjavo ministra za kulturo Dejana Prešička. Med drugim so kritični do izjave, ki jo je minister podal v četrtkovi oddaji Tarča, da "ne trpinči brez razloga".