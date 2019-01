V Podnanosu 30. državno tekmovanje o planinarjenju

Vipava, 26. januarja - V Podnanosu bo danes jubilejno 30. tekmovanje Mladina in gore, na katerem se bo za naslov državnih prvakov pomerilo 120 mladih tekmovalcev. Ekipe se bodo v planinskem znanju preizkusile teoretično in praktično. Pripravljajo tudi literarni natečaj Planinam v pozdrav, so sporočili s Planinske zveze Slovenije (PZS).