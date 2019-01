V novinarskem cehu začudeni nad vnovično preložitvijo sestanka o medijski zakonodaji

Ljubljana, 25. januarja - Na ministrstvu za kulturo so doslej že dvakrat sklicali sestanek o spremembah medijskega zakona, a so ga obakrat tudi preložili. Tako je odpadel tudi za danes sklicani sestanek, novega datuma pa še niso sporočili. Preložitvi so opravičili z dodatnim urejanjem "najbolj občutljivih delov zakona", kar pa je v novinarskem cehu naletelo na začudenje.