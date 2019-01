Tudi Slovenija zaskrbljena zaradi dogajanja v Venezueli

Ljubljana, 24. januarja - Tudi Slovenija skrbno spremlja razmere v Venezueli in deli skupno mnenje in zaskrbljenost Evropske unije ob krizi v tej latinskoameriški državi, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Poudarili so, da je treba vsem Venezuelcem zagotoviti državljanske pravice in svoboščine. Nasilje pa je nedopustno, so še poudarili na MZZ.