Rusi na poti do uporabe baterije na jedrski pogon v človeku

Moskva, 25. januarja - Ruskim znanstvenikom je v poskusih razvoja mini baterij na jedrski pogon uspel preboj. Uporabljale se bodo lahko tudi v človeških telesih in bodo imele življenjsko dobo 50 let brez vzdrževanja. Kot so sporočili, jim je uspelo ugotoviti, kako občutno podaljšati življenjsko dobo baterije, ne da bi pri tem sprostili nevarne žarke gama.