19-letnik zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov ostal brez avtomobila

Metlika, 24. januarja - Metliški policisti so v sredo zaradi številih kršitev cestnoprometnih predpisov zasegli vozilo 19-letnemu vozniku, ki si je prislužil tudi obdolžilni predlog. Voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja je vozil neregistriran in nezavarovan avto, ki je bil zasnežen in brez zimske opreme. Za nameček pa je v avtu prevažal neprivezanega otroka.