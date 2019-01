Ob mednarodnem dnevu izobraževanja opozorila o nujni dostopnosti izobraževanja vsem

Ljubljana, 24. januarja - V Sloveniji sledimo priporočilom Unesca, saj na vseh ravneh zagotavljamo vsem dostopno, vključujoče in kakovostno izobraževanje, so ob mednarodnem dnevu izobraževanja zapisali na ministrstvu za izobraževanje. Javno šolstvo je usmerjeno v dvig kakovosti vseh stopenj izobraževanja ob ohranjanju brezplačnega javnega izobraževanja, so poudarili.