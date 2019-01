Po poteh pripovednega izročila Pohorja in Istre v sliki in besedi

Ljubljana, 24. januarja - V sklopu projekta Živa coprnija, ki se osredotoča na aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in Istre, je izšel kulturno-turistični vodnik, ki z izbranimi zgodbami iz najrazličnejših virov predstavlja bogastvo pohorske in istrske bajeslovne zakladnice. Zgodbe je mogoče spoznati tudi prek mobilne aplikacije in turističnih tur.