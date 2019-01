Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali pozitivno. Na pozitivno vzdušje med vlagatelji je vplivalo pozitivno poslovanje podjetja IBM, ki je dvignil Indeks Dow in kompenziral skrbi, ki jih povzročajo trgovinski odnosi med Kitajsko in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.