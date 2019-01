Grški parlament glasuje o ratifikaciji sporazuma o imenu Makedonije

Atene, 24. januarja - Grški parlament bo predvidoma danes pozno zvečer glasoval o ratifikaciji sporazuma o imenu Makedonije, s katerim želijo Atene in Skopje končati dolgoletni spor o imenu, ki je Makedonijo oviral na poti v EU in Nato. Pričakovati je ratifikacijo sporazuma, v skladu s katerim se bo grška soseda preimenovala v Severno Makedonijo. Napovedani so protesti.