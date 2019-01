Glavna bošnjaška stranka v BiH napovedala ustavno presojo imena Republike srbske

Zagreb/Sarajevo/Banjaluka, 23. januarja - Največja politična stranka Bošnjakov v Bosni in Hercegovini, Stranka demokratske akcije (SDA) je danes napovedala, da bo od ustavnega sodišča BiH zahtevala presojo ustavnosti imena srbske entitete Republike srbske, v kateri so Srbi večinski narod. Na napoved SDA so se ostro odzvali vladajoči in opozicija v Republiki srbski.