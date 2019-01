Evropska sredstva na področju energije tudi za Elesova projekta

Bruselj, 23. januarja - Države članice so potrdile predlog Evropske komisije za dodatnih 800 milijonov evrov naložb v ključne infrastrukturne projekte na področju energije. Sredstva so namenjena projektom s pozitivnim čezmejnim učinkom, med izbranimi na drugem razpisu pa je tudi Eles, ki bo upravičen do sofinanciranja dveh projektov, so sporočili s komisije.