Slovenija na Bloombergovi lestvici inovativnosti zasedla 31. mesto

Ljubljana, 23. januarja - Ameriški poslovni portal Bloomberg je objavil lestvico 60 najbolj inovativnih držav na svetu. Slovenijo, ki lani ni bila uvrščena na seznam, so letos uvrstili na 31. mesto, za Španijo in pred Madžarsko. Najbolj inovativna država na seznamu je tudi letos Južna Koreja, sledita ji Nemčija in Finska.