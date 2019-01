Število turističnih nočitev v EU lani za dva odstotka navzgor

Luxembourg, 23. januarja - Število turističnih nočitev v EU je lani preseglo 3,1 milijarde, kar je 2,2 odstotka več kot leta 2017. To število se povečuje od leta 2009 in raste predvsem na račun rasti nočitev, ki so jih v obiskani državi ustvarili nerezidenti te države, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat.