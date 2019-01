Akterji iz časa osamosvojitve različno o ravnanju z nekdanjo družbeno lastnino

Ljubljana, 23. januarja - Razprava ob predstavitvi drugega dela knjige Slovenija in Pika! je pokazala, da imajo akterji iz časa osamosvojitve različne poglede na to, kaj se je dogajalo z nekdanjo družbeno lastnino. Tedanji direktor VIS Miha Brejc je prepričan, da je lep del družbenega premoženja nezakonito izpuhtel v tujino, tedanji guverner France Arhar pa v to dvomi.