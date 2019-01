Za obrate manjšega tveganja precej ureditvenih odločb

Ljubljana, 23. januarja - Okoljski inšpektorji so lani pregledali 31 obratov večjega tveganja za okolje in osem obratov manjšega tveganja za okolje. Pri pregledu prvih so izdali tri ureditvene odločbe, s katerimi so odredili odpravo pomanjkljivosti v določenem roku, pri pregledu drugih pa šest, so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor.