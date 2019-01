V Tržiču razstava Karavanke - prostor povezav in razhajanj

Tržič, 23. januarja - V tržiški Galeriji Atrij bodo ob 17.30 odprli gostujočo razstavo Gornjesavskega muzeja Jesenice o Karavankah. Muzejska razstava z naslovom Karavanke - prostor povezav in razhajanj s pomočjo predmetov in zgodb predstavlja pestrost odnosov med Gorenjsko in Koroško od najstarejših obdobij do danes.