Tokio, 23. januarja - Vlagatelji na azijskih borzah danes trgujejo previdno. Skrbi jih upočasnjevanje rasti svetovnega gospodarstva. So pa indeksi že nadoknadili del izgub, ki so jih zabeležili konec lanskega leta, k čimer jih je spodbudila majhna otoplitev odnosov v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko.