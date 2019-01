Na Portugalskem z molotovkami napadli policijsko postajo

Lizbona, 22. januarja - Protest proti rasizmu in policijskemu nasilju v Lizboni se je v ponedeljek zvečer sprevrgel v nasilje. Protestniki so začeli metati kamenje na policiste, ki so se odzvali s pendreki. Danes zjutraj pa so neznanci z molotovkami poškodovali več avtomobilov in policijsko postajo, so danes sporočile lokalne oblasti.