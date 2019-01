Vrhovno sodišče ZDA potrdilo Trumpovo prepoved služenja transseksualcev v vojski

Washington, 22. januarja - Konservativna večina ameriškega vrhovnega sodišča je potrdila odločitev predsednika ZDA Donalda Trumpa o prepovedi služenja transseksualcev v vojski, čeprav so sodišča nižje stopnje predsednikov izvršni ukaz večinoma označila za diskriminatornega in blokirala njegovo izvajanje do končne odločitve.