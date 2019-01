Judoista leta Trstenjakova in Gomboc

Ljubljana, 22. januarja - Najboljše v letu 2018 so danes razglasili tudi pri Judo zvezi Slovenije. Po pričakovanjih sta to v članski kategoriji postala aktualni evropski prvak Adrian Gomboc, ki je do zlata prišel na prvenstvu v Tel Avivu, ter olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ki je lani v Tel Avivu osvojila srebro, temu pa na SP v Azerbajdžanu dodala še bron.