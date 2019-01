Celjski mestni svetniki v prvi obravnavi sprejeli proračun za leto 2019

Celje, 22. januarja - Celjski mestni svetniki so na današnji seji v prvi obravnavi soglasno sprejeli proračun za leto 2010. Kot je na seji povedala vodja sektorja za finance na celjski občini Natalija Črepinšek, je iz bilance prihodkov in odhodkov razvidno, da bo imela občina letos 66,4 milijona evrov prihodkov in 75,5 milijona evrov odhodkov.