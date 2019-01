Druga Kitajka, ki nosi gensko spremenjeni zarodek, domnevno v četrtem mesecu nosečnosti

Peking, 22. januarja - Druga ženska, ki je sodelovala v poizkusu zloglasnega kitajskega profesorja He Jiankuija z genskim spreminjanjem zarodkov, je sedaj med 12. in 14. tednom nosečnosti. To je danes sporočil ameriški zdravnik William Hurlbut, ki je v stiku z znanstvenikom, ki je novembra lani šokiral z novico, da je ustvaril prva gensko spremenjena dojenčka.