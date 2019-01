Ribogojnica Fonda s poudarkom na izobraževalnem turizmu

Ljubljana/Piran, 26. januarja - Edina morska ribogojnica pri nas, ribogojnica Fonda, se v zadnjih letih posveča tudi izobraževalnemu turizmu. Ta del so poimenovali Nepozabni dan v ribogojnici Fonda, zanimanje za obisk vsako leto raste, letno naštejejo nekaj 1000 obiskovalcev. Da je to prava usmeritev, kažejo tudi nagrade, ki so jih za projekt prejeli.