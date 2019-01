Iz Žič tri osebe zaradi zastrupitve z dimom odpeljali v celjsko bolnišnico

Slovenske Konjice, 22. januarja - V kraju Žiče pri Slovenskih Konjicah je sredi noči zagorelo v pritličju stanovanjske hiše. Požar je uničil 60 kvadratnih metrov pritličnih prostorov in opremo. Konjiški reševalci pa so tri osebe zaradi zastrupitve z dimom odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, je zapisano na spletnih straneh celjske uprave za zaščito in reševanje.