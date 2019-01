Klepačeva in Srebotnikova končali OP Avstralije v četrtfinalu

Melbourne, 22. januarja - Slovenski teniški igralki Andreja Klepač in Katarina Srebotnik sta nastope na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu med ženskimi dvojicami končali v četrtfinalu. Peti nosilki Klepačeva in Španka Maria Jose Martinez Sanchez sta s 4:6 in 4:6 gladko izgubili proti nepostavljenima Čehinjama Barbori Strycovi in Marketi Vondroušovi.