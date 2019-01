Policija išče oboroženega roparja trgovine v Piranu

Piran, 21. januarja - Neznani moški je nekaj minut pred 19. oropal trgovino v Piranu. Po prvih podatkih je moški zagrozil s pištolo, pobral denar iz blagajne in pobegnil, so sporočili s Policijske uprave Koper. Gre za mlajšega moškega, visokega približno 170 centimetrov in oblečenega v bež bundo s črtami, na glavi je imel kapuco.