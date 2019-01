NSi o novih imenih za listo za evropske volitve

Ljubljana/Strasbourg, 21. januarja - Izvršilni odbor NSi danes razpravlja o kandidatih za spomladanske evropske volitve. Kot je ob robu seje za TV Slovenija povedal predsednik Matej Tonin, odboru kot kandidate za na listo predlaga osem imen - poleg Lojzeta Peterleta in Ljudmile Novak še poslanca Ivo Dimic in Jožefa Horvata ter Mojco Erjavec in Katjo Berk Bevc.