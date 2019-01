V eksploziji v Jemnu umrlo pet pirotehnikov, med njimi trojica iz Balkana

Zagreb, 21. januarja - V Jemnu je v nedeljo umrlo pet profesionalnih pirotehnikov. Umrli so v eksploziji vozila, ki je peljalo mine na uničenje, je danes potrdila savdska kraljeva organizacija za humanitarno pomoč. Med umrlimi so trije državljani BiH, Hrvaške in Kosova ter dva državljana Južne Afrike.