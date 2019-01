Perutnina Ptuj z novim datumom izredne skupščine

Ptuj, 21. januarja - Sij in ukrajinska skupina MHP še vedno čakata na odločitev agencije za varstvo konkurence o zaključku prodajnega postopka Perutnine Ptuj. Uprava slednje je danes objavila nov sklic izredne skupščine, na kateri bodo menjali člane nadzornega sveta, če do 31. januarja ali vsaj do 4. februarja odločitev varuha konkurence ne bi bila znana.