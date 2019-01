EU kaznuje odgovorne za kemični napad v Salisburyju

Bruselj, 21. januarja - EU je danes uvedla sankcije proti štirim članom ruske vojaške obveščevalne službe GRU ter petim Sircem in sirski entiteti zaradi vpletenosti v razvoj in uporabo kemičnega orožja. Zaradi napada v Salisburyju marca lani je na kazenski seznam uvrstila vodjo in namestnika vodje GRU ter še dva člana te službe.