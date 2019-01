Ilka Štuhec bo nastopila na domači tekmi v Mariboru

Pred alpskimi smučarkami sta pred svetovnim prvenstvom v Areju le še dve prizorišči svetovnega pokala, Garmisch-Partenkirchen in Maribor.

Ker bosta v Mariboru na sporedu tekmi v tehničnih disciplinah, spored svetovnega prvenstva oziroma natančneje prvi trening smuka pa je na sporedu le dva dni po sobotni preizkušnji v Mariboru, je nastop Štuhčeve dolgo visel v zraku. Zdaj je jasno, da bo Mariborčanka na veselje slovenske javnosti nastopila tudi na "domačem hribu" in sicer s svojo ekipo načrtuje nastop na petkovem veleslalomu. Sobotno slalomsko preizkušnjo bo tudi zaradi logističnih zahtev poti na Švedsko izpustila.

"To je bila velika Ilkina želja, da nastopi na domači tekmi. Kljub temu, da je spored pred svetovnim prvenstvom resnično zahteven za tekmovalke in spremljevalno ekipo, saj je selitev iz kraja v kraj zahteven proces, razdalja med Mariborom in Arejem pa je precejšnja. A seveda moramo spoštovati Ilkino željo, da nastopi pred domačimi navijači. Zato smo se odločili, tudi po posvetu s trenerjem Grego Koštomajem, da bo Ilka nastopila v petek na veleslalomu za Zlato lisico," je sporočila Darja Črnko, vodja ekipe Ilke Štuhec.

V Garmisch-Partenkirchnu bosta konec tedna na sporedu smuk in superveleslalom, ki bosta zadnji tekmi v hitrih disciplinah pred SP. Minuli konec tedna je v italijanskih Dolomitih Štuhčeva pokazala, da je poškodba preteklost in da se z najhitrejšimi bori za najvišja mesta v obeh disciplinah.

"Za mano je super vikend. Tudi z včerajšnjim superveleslalomom, vsaj do točke, ko nisem uspela uloviti vrat, sem zadovoljna. S smukoma poprej tudi. Stopničke so stopničke, to je vedno super. Sploh ne razmišljam o tem, da bi bila premagana ali da rezultat ni dober, ker nisem zmagala. So seveda, kot sem že velikokrat omenila, malenkosti, ki se jih da popraviti, narediti bolje. Nasploh mislim, da sem na dobri poti," poudarja Štuhčeva.