Šarec: Naš cilj je dosegati rezultate, ankete naj komentirajo strokovnjaki

Ljubljana, 21. januarja - Predsednik vlade Marjan Šarec danes ni želel komentirati zadnje ankete Ninamedie, v kateri njegovo vlado kot uspešno ocenjuje največji delež vprašanih doslej, njegova stranka LMŠ pa je na strankarski lestvici prehitela SDS. "Naš cilj je dosegati rezultate in delati, ankete pa naj komentirajo strokovnjaki, ki so za to poklicani," je dejal.