Slovenske odbojkarice na žrebu za EP v zadnjem, petem bobnu

Ljubljana, 21. januarja - Po moški bo svoje tekmice na letošnjem evropskem odbojkarskem prvenstvu dobila tudi ženska reprezentanca. Žreb predtekmovalnih skupin bo v sredo opoldne v Istanbulu, Slovenija, ki bo na prvenstvu igrala drugič, pa je pred njim uvrščena v zadnji, peti boben, v katerem so še Švica, Grčija in Estonija. S temi reprezentancami se ne more pomeriti.