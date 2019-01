New York, 21. januarja - Francozinja Mary Pierce, Kitajka Li Na in Rus Jevgenij Kafelnjikov bodo letos na prireditvi, ki bo 20. julija, sprejeti v teniško Hišo slavnih, v kateri imajo mesto najboljši teniški igralci in igralke, je sporočila organizacija s sedežem v Newportu.