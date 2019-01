Lucija Šikovec Ušaj brez članstva v odboru za zdravje in socialno varstvo

Ljubljana, 21. januarja - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji prvi izredni seji potrdili sestavo delovnih teles, pri čemer so Luciji Šikovec Ušaj, ker da se neprimerno izraža do pripadnikov manjšin in drugače mislečih, odrekli članstvo v odboru za zdravje in socialno varstvo. Potrdili so tudi sklep, s katerim bo 12 političnih strank lahko prejemalo občinska sredstva.