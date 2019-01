Prodana nevesta v ljubljanski Operi barvita predstava, polna fantazije

Ljubljana, 21. januarja - V SNG Opera in balet Ljubljana bo v četrtek premiera komične opere Prodana nevesta skladatelja Bedricha Smetane na libreto Karla Sabine. Režijo podpisuje priznan češki režiser Jiri Nekvasil, ki je Prodano nevesto označil kot barvito predstavo, polno komičnih prizorov in fantazije, ki na eni strani kaže poetičnost in na drugi komičnost tega dela.