Presaditev krvotvornih matičnih celic ena najbolj razširjenih oblik celičnega zdravljenja

Ljubljana, 21. januarja - Presaditev krvotvornih matičnih celic je ena od najbolj razširjenih oblik celičnega zdravljenja. Danes je z rutinsko presaditvijo mogoče zdraviti več kot 70 malignih in nemalignih bolezni, pri nekaterih hematoloških bolnikih je to še vedno glavna terapevtska in pogosto edina možnost za ozdravitev. Letno na svetu opravijo več kot 50.000 presaditev.