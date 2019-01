Stefan Kraft končal avstrijsko "sušo", Zajc spet v deseterici

Zakopane, 20. januarja - Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft (278,3 točke) je zmagovalec tekme svetovnega pokala v Zakopanah, kar je zanj 13. zmaga na tej ravni tekmovanja v karieri. V finalu so nastopili tudi trije Slovenci, najboljši med njimi je bil Timi Zajc (268,5), ki se je še sedmič to zimo uvrstil v "top 10" in zasedel sedmo mesto.