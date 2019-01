Vietnam po 11-metrovkah izločil Jordanijo

Dubaj, 20. januarja - Nogometaši Vietnama so prvi četrtfinalisti azijskega prvenstva v Združenih arabskih emiratih. Vietnamci so na današnji prvi tekmi osmine finala v Dubaju po izvajanju 11-metrovk premagali tekmece iz Jordanije s 4:2. V rednem delu in podaljšku se je tekma končala z neodločenim izidom 1:1 (0:1).