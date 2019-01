Kopitarjeva podaja in gol Kovaljčuka nista popravila vtisa

New York, 20. januarja - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL vse bolj postaja jasno, da bo moštvo Slovenca Anžeta Kopitarja, Los Angeles Kings, za uvrstitev v končnico potreboval čudež v obliki dolge serije zmag. V svoji 49. tekmi sezone so zabeležili 23. poraz, na domačem ledu so doživeli pravo katastrofo, saj jih je Colorado premagal kar s 7:1.