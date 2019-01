Dončič v Indiani ni imel svojega dneva

New York, 20. januarja - Luka Dončić v Indianapolisu ni bil na svoji ravni. Obramba Indiana Pacers ga je povsem zaustavila, dovolila mu je le osem točk, pet skokov in šest asistenc, točkovno je bil za Ljubljančana najslabši dosežek v zadnjem mesecu lige NBA. Posledica tega je bil poraz Dallasa z 99:111, Dončić tekme niti ni končal, saj so ga sodniki izključili.